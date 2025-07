Wimbledon 2025, quando gioca Sinner oggi: orario e dove vedere la sfida

Londra, 3 luglio 2025 – Dopo aver superato agevolmente Luca Nardi in tre set (6-4, 6-3, 6-0), Jannik Sinner si appresta a sfidare Aleksandar Vukic nel match valido per il secondo turno di Wimbledon. L'australiano, numero 93 del ranking Atp, viene dalla vittoria ai danni del cinese Tseng Chun-hsin in quattro set (6-3, 6-4, 4-6, 7-6). Non è la prima volta che i due si affrontano, anche se l'ultimo duello risale a tre anni fa. Il nostro portacolori si è aggiudicato entrambi i precedenti: nel 2021, Sinner si impose nel primo turno all'Atp Melbourne 1 con il punteggio di 6-2, 6-4. Affermazione per l'azzurro anche l'anno dopo, in occasione dei quarti di finale dell'Atp 250 di Sofia (6-2, 6-3).

I precedenti di Sinner a Wimbledon

Il suo miglior risultato a Wimbledon, Sinner l'ha ottenuto nel 2023, quando è riuscito ad arrivare fino alla semifinale, poi persa contro Novak Djokovic per 6-3, 6-4, 7-6. Anche nel 2022 è stato il serbo a eliminare l'italiano, ma agli ottavi di finale e al termine di una partita decisamente più combattuta (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2). Nel 2021 invece il nativo di Candido non riuscì a superare il primo turno, poiché sconfitto dall'ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-5, 6-3. L'anno passato è stato Daniil Medvedev a interrompere la corsa del nostro portacolori nei quarti di finale, con il russo a festeggiare il successo per 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3.

Orario e dove vedere il match

Sinner-Vukic si disputa giovedì 3 luglio. Trattandosi del terzo match in programma in giornata sul Campo Centrale dell'All England Club di Londra a partire dalle 14:30 dopo Djokovic-Evans e Swiatek-McNally, non comincerà prima delle 18. L'incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming, attraverso Sky Go e Now.