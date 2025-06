Wimbledon 2025, il sorteggio mette Sinner contro Musetti e Djokovic. Il tabellone degli italiani

Roma, 27 giugno 2025 - L'attesissimo torneo di Wimbledon 2025, in programma dal 30 giugno al 13 luglio, sta per entrare nel vivo, con il sorteggio del tabellone della mattinata di venerdì a regalare i primi veri brividi, con alterne emozioni per tutti i protagonisti che da oggi conoscono il loro cammino. I riflettori di casa Italia, e dell'intero pianeta Atp, sono inevitabilmente tutti su Jannik Sinner, il numero 1 del ranking che aprirà il suo cammino affrontando Luca Nardi (numero 94) martedì 1 luglio. E questo potrebbe non essere l'unico derby italiano nel percorso dell'uomo più atteso, chiamato al riscatto dopo la prematura eliminazione ad Halle contro Alexander Bublik.

Il cammino di Sinner e di Alcaraz

Agli ottavi l'ostacolo sarebbe Tommy Paul, già battuto dal leader della classifica mondiale nella semifinale di Roma: ai quarti arriverebbe invece Lorenzo Musetti, o l'altra insidia chiamata Ben Shelton, prima di sfidare eventualmente in semifinale uno tra Novak Djokovic, Alex De Minaur e Jack Draper.

E il tabù, nonché vincitore in carica delle ultime due edizioni, chiamato Carlos Alcaraz? L'ennesimo rendez-vous tra i due avverrebbe soltanto in finale, così come gli incroci con Alexander Zverev e Holder Rune: con la speranza di Sinner e dell'intera Italia che, nel caso, l'esito possa essere diverso rispetto a quello di Roma e del Roland Garros. Lo stesso spagnolo debutterà a Wimbledon sfidando subito un italiano, Fabio Fognini, che dal canto suo proverà a compiere quella che sarebbe un'autentica impresa da underdog. Il numero 2 del ranking Atp nel quarto turno potrebbe doversela vedere con uno tra Andrej Rublev e Stefanos Tsitsipas, con lo scoglio chiamato Daniil Medvedev che potrebbe palesarsi in semifinale.

Il sorteggio degli altri italiani

Lo stesso Nardi, appunto, aprirà con un Everest da scalare chiamato Sinner, che a sua volta nei quarti potrebbe incontrare Musetti: l'esordio di quest'ultimo sarà contro Nikoloz Basilashvili. Flavio Cobolli dovrà vedersela con Beibit Zhukayev, mentre Matteo Arnaldi sfiderà Botic Van De Zandschulp: Luciano Darderi aprirà il suo torneo contro Roman Safiullin, mentre per Giulio Zeppieri ci sarà l'ostacolo Shintaro Mochizuki. Matteo Berrettini sfiderà Kamil Majchrzak, mentre Mattia Bellucci se la vedrà con Jack Crawford. Parlando del finalista del 2021, il primo scoglio potrebbe essere Zverev nel terzo turno, prima di Medvedev nei quarti e di Alcaraz in semifinale.

Il cammino di Paolini

A livello di torneo femminile, Jasmine Paolini, finalista un anno fa, debutterà contro Anastasija Sevastova: eventualmente, nelle semifinali ci potrebbe essere l'incrocio thriller con Aryna Sabalenka oppure con Elina Svitolina, che nel recente Roland Garros ha avuto la meglio scampando anche a tre match point della toscana, mentre Coco Gauff o Iga Swiatek potrebbero comparire all'orizzonte soltanto in finale.