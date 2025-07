Wimbledon, finisce il sogno di Bellucci e Darderi. Fuori anche Errani-Paolini

Mattia Bellucci si ferma al terzo turno di questo Wimbledon 2025. Ad eliminarlo è stato il britannico Cameron Norrie che in tre set, 7-6 (5) 6-4 6-3, ha portato a casa questa vittoria.

Il primo set riserva parecchie sorprese con Bellucci che parte subito forte piazzando un break e poi portandosi sul 2-0. Il padrone di casa è una sorta di diesel che ci mette un po’ a carburare ma quando finisce il rodaggio trova il modo di firmare il contro-break all’ottavo game. Riportato il conto in parità tra un errore e l’altro si arriva al tie-break degna conclusione di un parziale dove appena uno dei due tennisti forza qualcosa regala automaticamente il punto all’avversario. Alla fine il set lo porta a casa Norrie che ha il merito di essere più preciso sulla prima di servizio e di avere più pazienza nel chiudere scambi che sembrano interminabili come il dimostra il tempo, un’ora e 6 minuti, per decidere chi si era portato sull’1-0.

Il secondo set parte sulla falsariga degli ultimi game del primo. La fiducia consente al britannico di continuare ad aggiustare il dritto, mentre Bellucci non trova la giusta continuità. Quando il lombardo è in uno stato di grazia infila il contro-break della parità sul 2-2, quando vive un momento down becca il secondo break del parziale (3-4). Il set si decide qui con Norrie che sfrutta il fatto di poter servire per il 6-4 portandosi così sul 2-0 in 46’.

Nel terzo set la situazione non cambia con Bellucci che fa vedere buone cose, ma non riesce a metterle fila e in mezzo commette errori più che evitabili. I break arrivano al terzo e al quinto game per un 4-1 che segna il destino dell’incontro. Il 6-3 finale sta un po’ stretto all’azzurro, visto anche il controbreak del 5-3, ma nel complesso Norrie si è rivelato superiore.

Finisce al terzo turno l'avventura di Luciano Darderi nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sull'erba di Londra. Il tennista italo-argentino, numero 59 del mondo, si arrende in quattro set a Jordan Thompson. 6-4 6-4 3-6 6-3, in due ore e 53 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'australiano, che agli ottavi di finale affronterà Taylor Fritz. La testa di serie numero 5 del tabellone ha sconfitto in quattro set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Per l’Italia non sono arrivate buone notizie neppure dal doppio femminile, con la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini che è stata eliminata da Hao-ching Chan (Taipei) e Barbora Krejčíková (repubblica Ceca) con il risultato di 6-3 6-2. Per le campionesse olimpiche in carica Wimbledon finisce qui.