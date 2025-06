Wimbledon: Fognini da applausi, Alcaraz si impone solo al quinto set. I risultati degli italiani

Londra, 30 giugno 2025 – Applausi per Fabio Fognini, che riesce a portare Carlos Alcaraz fino al quinto set nel match d'esordio del torneo di Wimbledon. L'azzurro ha giocato un match di grande livello crollando solo alla fine. Lo spagnolo, numero 2 al mondo, ha avuto ragione del 'Fogna', 38 anni, solo dopo oltre 4 ore giocate in un campo centrale infuocato per l’eccezionale ondata di caldo. Il punteggio finale: 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1.

"Non capisco perché questo sia il suo ultimo Wimbledon, potrebbe giocare qui ancora tre o quattro anni. È stato un onore condividere il campo con lui. È stata una grande partita", ha detto Alcaraz a fine match rendendo onore all’avversario. Al secondo turno lo spagnolo incontrerà Oliver Tarvet.