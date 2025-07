Wimbledon, la diretta: Sinner batte Nardi. Impresa Cocciaretto, avanza Sonego. In campo Musetti

14:01

Sinner batte Nardi: 6-4 6-3 6-0

Vittoria all'esordio per Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha battuto Luca Nardi in un derby italiano che si è concluso sul punteggio di 6-4 6-3 6-0. Al prossimo turno Sinner dovrà vedersela contro l'australiano Aleksandar Vukic, reduce dalla vittoria su Chun-Hsin Tseng. Sarà il terzo precedente tra Sinner e Vukic, il primo in uno Slam: l'altoatesino si è aggiudicato i primi due confronti, vincendo in due set ad Adelaide e Sofia.