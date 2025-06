Wimbledon, Sinner-Nardi: orario e dove vedere il derby azzurro

Londra, 30 giugno 2025 - Comincia la caccia al titolo di Jannil Sinner a Wimbledon. Smaltita l'amarezza per la finale al Roland Garros persa con Carlos Alcaraz e l'eliminazione negli ottavi di finale ad Halle subita per mano di Aleksandr Bublik, il numero uno al mondo debutta ai Championships contro Luca Nardi, 94esimo nel ranking. I due finora non si sono mai sfidati, mentre è impressionante il rendimento dell'altoatesino nei derby contro gli altri azzurri. Il bilancio è di 14 successi e zero sconfitte. Dal canto suo, il tennista classe 2003 di Pesaro è reduce dal ko contro Billy Harris nel primo turno di qualificazioni a Eastbourn e cerca ancora la prima affermazione in carriera a livello Slam.

I precedenti di Sinner a Wimbledon

Il suo miglior risultato a Wimbledon, Sinner l'ha ottenuto nel 2023, quando è riuscito ad arrivare fino alla semifinale, poi persa contro Novak Djokovic per 6-3, 6-4, 7-6. Anche nel 2022 è stato il serbo a eliminare l'italiano, ma agli ottavi di finale e al termine di una partita decisamente più combattuta (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2). Nel 2021 invece il nativo di Candido non riuscì a superare il primo turno, poiché sconfitto dall'ungherese Márton Fucsovics con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-5, 6-3. L'anno passato è stato Daniil Medvedev a interrompere la corsa del nostro portacolori nei quarti di finale, con il russo a festeggiare il successo per 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3.

Orario e dove vedere il match

Sinner-Nardi si disputa martedì 1 luglio. Trattandosi del primo match in programma in giornata sul Campo 1 dell'All England Club di Londra, comincerà alle 14. L'incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming, attraverso Sky Go e Now.

