Wimbledon, Sinner non dà scampo a Martinez

Un sabato piovoso tipicamente londinese ha scombussolato i piani degli organizzatori di Wimbledon, ma non quelli di Jannik Sinner. Lo slittamento dell’inizio del match dei sedicesimi contro lo spagnolo Pedro Martinez, numero 52 del ranking Atp, non ha creato problemi di sorta al numero 1, che ha iniziato al massimo fermandosi solo dopo aver vinto i primi cinque game. Ma non per ragioni tecniche: per un time-out medico chiesto dallo spagnolo per problemi alla spalla destra frutto anche di un turno molto combattuto contro Navone nella sfida precedente. Piccolo siparietto imprevisto (in attesa del fisioterapista, è sceso l’arbitro a tagliare il taping sulla spalla dello spagnolo con un paio di forbici).

La pausa ha fatto bene allo spagnolo, che al rientro in campo dopo una pausa durata cinque minuti si è sbloccato vincendo il suo primo game a zero e scongiurando il ‘cappotto’ nel primo set e infilando anche i due punti iniziali del game successivo. Ma è bastata un po’ di tranquillità a Jannik per chiudere subito 6-1 il primo parziale. Più equilibrato il secondo, Martinez ha tenuto il servizio in avvio per poi cederlo al quinto gioco, ma ha avuto anche le sue prime palle break sul 4-3 per Sinner, che ha mantenuto la freddezza sventando quattro palle del 4-4 prima di chiudere il game. Sul 5-3 Sinner ha avuto un primo setpoint ma è stato tradito da un rimbalzo strano, ma al secondo ha chiuso 6-3. Ed è ripartito a tritare l’avversario con due turni di servizio vinti a zero e un break in mezzo, concedendosi anche qualche divertimento con colpi diversi dal suo repertorio, tra lob e serve and volley, arrivando di slancio sul 5-0, poi primo matchpoint sul 40-30 sventato da un errore di rovescio, secondo regalato con un rovescio lungo, come il diritto che concede il game della bandiera allo spagnolo. Ma è un’illusione: il decimo ace viene seguito dall’undicesimo, altri tre matchpoint per Jannik che chiude con un errore avverario. Agli ottavi Sinner attende il vincente tra Dimitrov e Ofner. Quarto anno consecutivo negli ottavi a Wimbledon, primo italiano a raggiungere per diciassette volte gli ottavi in uno Slam. “Ho cercato la solidità dal fondo, ma capisco che per Martinez con il problema alla spalla non sia stato facile, su una superficie come questa”, ha detto Sinner dopo la vittoria.

Prima di Sinner erano iniziati i match di Flavio Cobolli (24) contro Mensik (17), sospeso per pioggia dopo il successo del romano nel primo set per 6-2, e quello di Elisabetta Cocciaretto (116) contro la svizzera Belinda Bencic (35), con l’italiana che ha perso il primo per 6-4. Al rientro in campo Cobolli ha proseguito di slancio la sua corsa vincendo il secondo parziale 6-4 e il terzo per 6-2, centrando una vittoria fondamentale per l’ascesa nel ranking. Il prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Cilic e Munar.

La Cocciaretto dal canto suo ha pareggiato i conti 6-3 rimandando il verdetto al terzo set che ha iniziato di slancio portandosi subito sul 2-0 e poi sul 3-2 prima di una nuova interruzione per pioggia. Alla ripartenza il match è rimasto serratissimo e tutto si è risolto al supertie-break. Dove la Bencic ha fatto valere la maggior forza fisica trasformata in lucidità, nonostante il grande carattere della marchigiana, chiudendo il terzo set 10-7 e il match 6-4, 3-6, 7-6.