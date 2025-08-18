Wta Cincinnati, Paolini in finale: orario e dove vedere il match contro Swiatek

Cincinnati, 18 agosto 2025 - L'Italia a Cincinnati può sognare in grande non solo grazie a Jannik Sinner, ma anche a Jasmine Paolini. L'azzurra ha raggiunto l'atto conclusivo con il successo ai danni della russa Veronika Kudermetova, ko 6-3, 6-7, 6-3. Per la classe '96 si tratta della terza volta in una finale di un 1000: in precedenza, la nostra portacolori ha trionfato sia a Dubai che a Roma. Attenzione però, perché dall'altra parte della rete ci sarà un osso durissimo come Iga Swiatek, reduce dalla vittoria contro Elena Rybakina 7-5, 6-3. La numero 3 del mondo ha sempre battuto la toscana nelle cinque partite in cui le due si sono sfidate.

I precedenti fra le due

La polacca ha concesso appena un set a Paolini fino a questo momento. E' accaduto l'anno scorso nella semifinale di Billie Jean King Cup (3-6, 6-4, 6-4). Lo scontro più recente è andato in scena a fine giugno, con l'italiana sconfitta nella semifinale del torneo di Bad Homburg (6-1, 6-3). Le due si sono sfidate in finale anche al Roland Garros del 2024, terminato con una netta affermazione di Swiatek (6-2, 6-1). Le altre vittorie della classe 2001 contro Paolini risalgono al Wta Praga del 2018, quando Jasmine si arrese per 6-2, 6-1 negli ottavi di finale, e al primo turno dello Us Open del 2022, con l'azzurra finita al tappeto per 6-3, 6-0.

Orario e dove vedere la finale

L'atto conclusivo di Cincinnati si disputa nella notta italiana fra lunedì 18 e martedì 19 agosto. Trattandosi del match successivo rispetto alla finale maschile fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, non comincerà prima della mezzanotte italiana. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (203), e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.