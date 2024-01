Australian Open 2024 in tv, Zeppieri-Norrie: orario e dove vedere la partita

Roma, 17 gennaio 2024 – Dopo aver battuto in 4 set all'esordio Dusan Lajovic, numero 51 del ranking ATP, Giulio Zeppieri va a caccia di una nuova impresa nel secondo turno, che giovedì 18 gennaio all'1 (ora italiana, le 13 in Australia) lo metterà di fronte a Cameron Norrie, che ha precedentemente battuto Juan Pablo Varillas in 3 set e senza particolari ansie.

Orario tv e dove vedere Zeppieri-Norrie

Il match che metterà di fronte il numero 22 e il numero 133 del ranking ATP aprirà il programma della 1573 Arena di Melbourne e quindi non dovrebbe subire rinvii orari. L'inizio è previsto per l'1 (ora italiana, le 13 in Australia) di giovedì 18 gennaio, con la diretta tv che sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD: la diretta streaming sarà invece disponibile sui portali eurosport.it e Discovery+. Gli abbonati di Sky potranno guardare il match sui canali 210 e 211, oltre che sul dispositivo Sky Go, così come i fruitori di DAZN, Tim Vision e NOW che potranno a loro volta contare sulla visione dei canali Eurosport dedicati al primo Slam stagionale.

Precedenti e curiosità

Per il tennista di Latina l'esordio nel tabellone principale dell'Australian Open sta procedendo oltre ogni più rosea aspettativa. Basti pensare alla modalità con cui l'allievo di Max Sartori ha superato il primo turno: una partita aggressiva e un gioco veloce che ha messo presto in difficoltà Lajovic. Adesso il livello di difficoltà inevitabilmente sale: di fronte all'azzurro ci sarà Norrie, un altro mancino ma dalle caratteristiche diverse. Il britannico ha nella diagonale di rovescio il suo colpo forte, mentre Zeppieri punta molto su quella di dritto: un'arma in più per provare a bissare il risultato dell'unico precedente a referto tra i due giocatori, che si affrontarono nei turni di qualificazione a Roma nel 2020, con l'azzurro a spuntarla senza troppi problemi. Da allora però di cose ne sono cambiate, con Norrie che è cresciuto tanto e che potrebbero beneficiare anche della superficie dura rispetto alla terra rossa. Da parte di Zeppieri c'è però la voglia di continuare a sognare. "Ho già giocato con Norrie e quella volta ho vinto io. Le condizioni però erano diverse e di fronte avrò un giocatore ancora più forte, in particolare di rovescio. Sarà una partita molto fisica e complicata, che io non affronterò con i favori del pronostico: la cosa non mi disturba - ammette Zeppieri - ma cercherò comunque di fare del mio meglio". L'azzurro, consapevole delle difficoltà del prossimo turno, non demorde e sottolinea con ancora più forza i propri obiettivi. "Voglio entrare nella top 100: soltanto dopo averlo fatto riuscirò ad alzare l'asticella". In realtà, una prima vittoria Slam l'azzurro l'aveva già trovata l'anno scorso al Roland Garros. "Stavolta ero più consapevole delle mie qualità e sapevo di potermela giocare alla pari. Ce l'ho fatta e spero di avere ancora più fiducia nei miei mezzi nel prosieguo della stagione".

