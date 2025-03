Zverev ha perso ancora. Sinner è vicino a restare il re fino al rientro

Jannik Sinner vince anche senza giocare. Dopo la sconfitta di Zverev a Indian Wells, il campione altoatesino è sempre più vicino alla certezza aritmetica di poter rientrare dopo la sospensione concordata con la Wada ancora sul trono del numero 1 del ranking Atp. Solo una ultima eventualità può impedirlo: che Carlos Alcaraz vinca il torneo di Indian Wells, restando in corsa per un sorpasso che comunque sarebbe ancora teorico e da completare.

La discontinuità degli avversari continua ad essere la migliore alleata di Sinner. L’eliminazione della testa di serie numero 1 Alexander Zverev da Indian Wells, sconfitto all’esordio dall’olandese Tallon Griekspoor 4-6 7-6 7-6, ha tolto dai giochi per un ipotetico sorpasso il tedesco, che continua ad incassare delusioni dopo l’Australian Open. "Devo trovare il mio gioco prima di pensare alla classifica. Per diventare il numero uno del mondo, devi vincere tornei e finora non sono andato oltre il primo o il secondo turno", ha commentato Zverev.

Tecnicamente, Sinner ha guadagnato punti su Zverev pur stando fermo, e comunque sarà sicuramente in testa al ranking fino al 21 aprile. Alcaraz (che nella notte italiana ha affrontato il francese Halys) può ancora scalzarlo, ma non può sbagliare perché qualsiasi risultato inferiore alla vittoria a Indian Wells, dove ha trionfato l’anno scorso, gli farebbe perdere punti invece che guadagnarne.

In casa azzurri si sorride anche per i risultati di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini: il carrarino, n. 16 del ranking mondiale, ha battuto 7-5, 5-7, 6-2 Roman Safiullin (n.69), al rientro dopo l’infortunio che aveva costretto Musetti a saltare Acapulco. Ora sulla strada di Lorenzo c’è il francese Arthur Fils (21), mentre Berrettini (29) ha sconfitto l’australiano Cristopher O’Connell (75) 6-2, 7-6 centrando la prima vittoria a Indian Wells dal 2022, quando raggiunse gli ottavi. Adesso l’avversario del terzo turno si chiama Stefanos Tsitsipas, che ha battuto Berrettini recentemente nei quarti a Dubai.

Male anche Casper Ruud, quarta testa di serie, sconfitto dallo statunitense Marcos Giron 7-6 3-6 6-2.