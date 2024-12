1-0 al Cagliari, Atalanta 10/a vittoria di fila

L'Atalanta batte il Cagliari 1-0 con un gol di Zaniolo, consolida il primo posto in classifica e ottiene la decima vittoria di fila in Serie A. Ma i nerazzurri di Gasperini questa volta hanno sofferto e rischiato di fermare la loro corsa: devono ringraziare Carnesecchi, autore di almeno cinque parate decisive soprattutto nei finali di tempo contro una delle più belle versioni del Cagliari di questa stagione. Atalanta un po' frenata e affaticata dopo la partita con il Real. Ma aver vinto una partita ostica e scivolosa come quella dell'Unipol Domus sembra un bel segnale.