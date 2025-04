109ª Targa Florio: novità e partenariato con Unipa e Aci Palermo

La 109ª edizione della Targa Florio si prepara a partire, dall'8 al 10 maggio 2025, con diverse novità. Quest'anno, la partnership tra Unipa, Aci Palermo e Aci Sport si arricchisce con il nuovo quartier generale al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell'Università degli Studi di Palermo. Ci sarà il pieno coinvolgimento del campus di viale delle Scienze, dove sarà ubicato il parco assistenza. Inoltre, una squadra di studenti volontari sarà protagonista anche di un programma di eventi culturali sulla storia dei Florio, "The Week of the Florio", con appuntamenti che si susseguiranno dal 5 al 10 maggio.

L'efficace e lungimirante partnership, con l'intenso programma che arricchirà l'edizione 2025 della gara automobilistica più antica del mondo, ideata da Vincenzo Florio e nata nel 1906, saranno presentati domani, martedì 22 aprile alle ore 10.30. Ad illustrare i particolari dell'intesa e la comunione di intenti tra l'Ateneo palermitano e l'organizzazione della Targa Florio, saranno il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri, il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto ed i vertici dell'organizzazione e di Aci Sport, durante la conferenza stampa che si terrà presso la Chiesa Sant'Antonio Abate, Complesso Monumentale dello Steri.

La 109^ Targa Florio conta 4 specialità e vanta 5 validità. Terzo appuntamento stagionale del Campionato italiano Assoluto Rally Sparco, a cui si aggiungono il Campionato Italiano Rally Produzione ed il Campionato Italiano Rally Junior; terzo round di Campionato Italiano Rally Auto Storiche; seconda tappa del Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità; seconda data della Coppa Rally di 9^ Zona. Tutte la gare sono valide per il Campionato Siciliano di specialità, promosso dalla Delegazione Aci Sport Sicilia. Start e traguardo a Palermo e prove speciali come da tradizione sulle strade delle Madonie, con imponente copertura mediatica e televisiva su Aci Sport TV e Rai Sport.