1390 volte Fabio, n.1 'Flu' fa record partite giocate

In Italia c'è Lamberto Boranga che torna fra i pali a 82 anni per giocare in Prima Categoria umbra con la Trevana. In Brasile c'è invece Fabio, portiere del Fluminense messosi in evidenza al recente Mondiale per club (dove la squadra carioca è arrivato fino alle semifinali) che scendendo in campo ieri sera al Maracanà contro il Fortaleza ha eguagliato il record assoluto di partite di club giocate, che finora apparteneva a un altro estremo difensore, le leggenda inglese Peter Shilton con 1.390 presenze.

Ed è curioso notare che Shilton si è ritirato proprio nello stesso anno, il 1997, in cui Fabio ha cominciato a giocare. E adesso, se martedì prossimo sarà impiegato nella sfida di Coppa Sudamericana tra il 'Flu' e i colombiani dell'America Cali diventerà lui il primatista assoluto, con 1.391 'caps'. Per ora i suoi numeri dicono che Fabio Deivison Lopes Maciel, 45 anni il prossimo 30 settembre, la cui carriera si è svolta interamente in Brasile, ha giocato 976 volte con il Cruzeiro, 234 nel Fluminense, 150 nel Vasco da Gama e 30 nell'Uniao Bandeirante.

E, a testimonianza del fatto che sono i portieri ad avere nel calcio la carriera più longeva, c'è il fatto che tra i primi cinque di coloro che hanno giocato il maggior numero di partite ufficiali di club quattro sono dei n.1. Oltre ai primatisti Shilton e Fabio ci sono l'altro brasiliano Rogerio Ceni, celebre anche per i tanti gol segnati su punizione, quarto in questa graduatoria con 1.265 presenze, e l'allora cecoslovacco Frantisek Planicka, sconfitto dall'Italia con la sua nazionale nella finale dei Mondiali del 1934, con 1.187 match. Unico 'intruso' è, al terzo posto, il 40enne Cristiano Ronaldo, che finora è sceso in campo, con le varie squadre in cui ha giocato, 1.283 volte e ha appena prolungato il contratto con l'Al Nassr: che voglia battere anche questo record?