2-1 al Boca Juniors, il Fluminense vince la Libertadores

Il Fluminense ha vinto la prima Coppa Libertadores della sua storia battendo il Boca Juniors per 2-1, dopo i tempi supplementari, nella finale giocata al Maracanà. 'Eroe' della partita è stato il 21enne John Kennedy, mandato in campo dal tecnico Fernando Diniz (che è anche il ct 'ad interim' della Seleçao) al 34' st, sull'1-1, e ammonito appena nove minuti dopo essere entrato in campo. Poi però, nel primo tempo supplementare, ha segnato la rete decisiva, dopo la quale si è fatto espellere per doppia ammonizione. In precedenza, il Fluminense era andato in vantaggio al 39' pt con un gol del suo bomber argentino Cano, capocannoniere della Libertadores, e il Boca aveva pareggiato al 26' st con il peruviano Advincula. All'8' del primo supplementare la rete decisiva di John Kennedy. Questo ragazzo originario dello stato di Minas ha segnato in tutti i turni a eliminatoria diretta di questa Libertadores: negli ottavi all'Argentinos Juniors, nei quarti all'Olimpia di Asuncion e nelle semifinali all'Internacional di Porto Alegre. Con il successo del Fluminese è il quinto anno consecutivo che una squadra brasiliana vince la Libertadores e il 'tricolor' carioca succede nell'albo d'oro a un'altra squadra di Rio, il Flamengo. L'ex Juve e Fiorentina Felipe Melo vince la Libertadores per la terza volta sempre negli ultimi cinque anni (lo aveva già fatto due volte con il Palmeiras) mentre l'ex del Real Madrid Marcelo aggiunge il titolo di campione di club del Sudamerica ai 25 trofei conquistati con le 'merengues'.