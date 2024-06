24 Ore Le Mans: vettura fuori pista, Valentino Rossi si ritira

Valentino Rossi è stato costretto a ritirarsi dalla 24 Ore di Le Mans questa notte dopo che il suo compagno di squadra è uscito di pista con la sua BMW. Poco prima dell'una, l'omanita Ahmad Al Harthy, che si trovava nella top five della classe inferiore LMGT3, ha terminato la sua gara nella ghiaia. Non potendo ripartire, l'equipaggio del team belga WRT ha dovuto gettare la spugna. Il ritiro è stato un duro colpo per Rossi, Al Harthy e il terzo uomo del team - il belga Maxime Martin - che puntavano a un podio sul circuito della Sarthe. Il pluricampione del mondo della MotoGP, passato al motorsport nel 2023, partecipava per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans. Si è messo al volante poco prima delle 20.00 e dopo il suo turno ha dichiarato di essersi "divertito nonostante la pressione". Nella prima categoria Hypercars, la Toyota N.8 era in testa dopo tredici ore di gara neutralizzate da una forte pioggia nel cuore della notte, davanti alla Porsche N.6 e all'altra Toyota iscritta alla categoria d'élite, la N.7. La Ferrari N.83, che era stata a lungo in testa, è scesa al 5/o posto dopo aver ricevuto una penalità di 30 secondi per una collisione con la BMW N.15.