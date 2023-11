25 novembre: cerimonia Dilettanti si apre con ricordo di Giulia

"Oggi è una giornata importante. Il mondo del calcio non dimentica Giulia e tutte le vittime di femminicidio". Con queste parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, si è aperta la cerimonia di premiazione delle benemerenze della Lega Nazionale Dilettanti in corso a Roma. Dichiarazioni alle quali ha fatto seguito un lungo applauso da parte degli ospiti presenti per ricordare Giulia Cecchettin nella giornata del 25 novembre, dedicata al contrasto contro la violenza sulle donne.