25 novembre:Andreazzoli,prendiamo posizione anche per bimbi Gaza

Il mondo del calcio "dovrebbe prendere una posizione" su quanto sta succedendo a Gaza ai bambini. Questa la riflessione fatta dal tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, durante la consueta conferenza prepartita, raccontando un episodio accadutogli l'altra sera fuori dallo stadio. "Mi ha avvicinato un signore che stava passeggiando con il cane . le parole di Andreazzoli -, e mi ha fatto una domanda che mi ha lasciato angosciato, riferita alla situazione disgraziata che sta succedendo a Gaza, dove migliaia di bambini sono deceduti e una quantità enorme sono ancora sepolti sotto le macerie. Pensando ai numeri di quella disgrazia, che sono una cosa esagerata, l'angoscia mi viene perché il mondo del calcio non parla di una situazione di questo tipo. Mi sono sentito in imbarazzo, sono un po' informato ma non ho notizie di una presa di posizione come ci sarà domani, giustamente, contro i femminicidi. Il nostro mondo non può essere disattento a una situazione così grave". "Qualche parola dovremmo spenderla, il mondo del calcio dovrebbe prendere posizione. Non c'è colore, né religione, sono solo bambini", ha aggiunto Andreazzoli.