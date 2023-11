250 tifosi Celtic sospendono abbonamenti per Bandiere di Gaza

Il Celtic ha sospeso gli abbonamenti di circa 250 suoi tifosi per aver esposto bandiere palestinesi o filo-palestinesi nel corso degli ultimi incontri del club scozzese. Il provvedimento è entrato in azione già nel match casalingo del primo novembre, vinto contro il St Mirren. Assenti gli esponenti delle Brigate Verdi, storico gruppo organizzato della curva del Celtic, raggiunti dal provvedimento del club di Glasgow. La motivazione ufficiale fornita dal club per giustificare il divieto d'accesso al Celtic Park è stata "un'escalation sempre più grave di comportamenti inaccettabili non conformi alle norme". Ma i più concordano nel ritenere che la sospensione sia scattata per la presa di posizione della frangia di tifo sul conflitto in Medio-Oriente. Fin dalle prime ore della rappresaglia militare di Tel Aviv, le Brigate Verdi avevano espresso la loro vicinanza alla causa della Striscia di Gaza, esponendo lo scorso 7 ottobre due grandi striscioni "Palestina Libera" e "Vittoria alla Resistenza".