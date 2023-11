27 convocati Under 21, Nunziata, Barbieri esordisce". (90 characters)"

La Nazionale Under 21 si appresta a due trasferte fondamentali per il cammino verso l'Europeo del 2025 in Slovacchia. Giovedì 16 novembre giocherà a Serravalle contro San Marino e martedì 21 a Cork contro l'Irlanda, che al momento è al comando del Gruppo A con tre vittorie su tre. L'Italia segue con 7 punti, insieme alla Lettonia, che però ha disputato due gare in più. Tommaso Barbieri, difensore del Pisa, è l'unica novità nell'elenco dei 27 convocati dal tecnico. Si raduneranno entro la serata di domenica 12 novembre in un hotel di Milano Marittima. La Nazionale, dal giorno successivo a Cervia e da martedì a San Mauro Pascoli, inizierà a preparare il doppio impegno, facendo rientro in Romagna subito dopo la partita di San Marino. Domenica 19, invece, partirà per l'Irlanda. Tra i ritorni, quello di Wilfried Gnonto, che aveva già preso parte alla fase finale dell'ultimo Europeo.