3-2 al Celtic ai rigori, Almaty si qualifica per Champions

I kazaki del Kairat Almaty si sono qualificati, per la prima volta nella loro storia, per la fase a gironi della Champions League. Nel ritorno dei play off hanno eliminato, dopo i calci di rigore, gli scozzesi del Celtic, imponendosi per 3-2 (i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0). Decisive tre parate dagli 11 metri del portiere kazako Anarbekov.