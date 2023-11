3000 km in Arabia Saudita, un segno di inclusione in handbike

Il 17 dicembre prenderà il via l'impresa del professor Matteo Parsani, che attraverserà la penisola dell'Arabia Saudita, dal Golfo Arabico al Mar Rosso, percorrendo quasi 150 chilometri al giorno, per un totale di oltre 3.000 chilometri: una sfida fino a poco tempo fa ritenuta impossibile per una persona con una lesione spinale incompleta, come il professor Parsani, che dal 2017 vive con questa condizione. L'evento viene presentato al Campus di Lecco del Politecnico di Milano, un polo di eccellenza nel campo dell'innovazione tecnologica. La professoressa Manuela Grecchi, prorettore del Polo di Lecco dell'ateneo milanese, afferma: "È un grande piacere per noi ospitare questo evento, perché s'inserisce in un filone di studio e ricerca che ci interessa moltissimo, quello della riabilitazione attraverso lo sport". Il dottor Franco Molteni, Direttore Clinico del Centro di Riabilitazione Villa Beretta e dell'istituto di ricerca e innovazione a esso collegato, monitorerà il professor Parsani nella sua sfida, per comprendere a fondo gli effetti di un'attività fisica estrema sul sistema nervoso di una persona con una lesione spinale. Molteni sottolinea: "Quella di Matteo Parsani non è soltanto un'impresa umana: è anche un'occasione per condividere esperienze utili al progresso scientifico. I grandissimi progressi che la tecnologia ci sta mettendo a disposizione, se usati in modo intelligente, aiutano le persone a ricostruire il senso di una vita e dimostrano che la tecnologia ci può rendere più umani".