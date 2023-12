500 iscritti al Rally Italia Talent a Siena

Sono oltre 500 gli iscritti a Aci Rally Italia Talent che parteciperanno alla Selezione della 10^ edizione 2023, in programma sul Circuito di Siena di Castelnuovo Berardenga nei giorni 14/15 dicembre. Ottima come sempre la partecipazione, con 31 iscritti under 16, 55 presenze in rosa (tra piloti e navigatori), 11 disabili e una percentuale di iscritti under 23 pari al 67%. La 10^ edizione del Grande Fratello dei motori, patrocinata da Aci, Aci Sport e Sara Assicurazioni, vedrà ancora Suzuki come auto ufficiale, che metterà a disposizione le Swift Sport Hybrid gommate Toyo. Inoltre, questa Selezione segna l'inizio di una importante partnership con Italmondo Group e Mi-hub Agency, che supporteranno le ultime selezioni di Aci Rally Italia Talent 2023 in previsione di una possibile collaborazione anche per l'11^ edizione. Tra le novità, Aci Rally Italia Talent integra il progetto ACI Talent +14, fortemente voluto da Aci e Suzuki, che permette a chiunque abbia compiuto 14 anni di mettersi al volante di una Swift Sport Hybrid dotata di doppi comandi e di provare l'ebbrezza della guida affiancato dagli istruttori di ACI Rally Italia Talent, tutti grandi campioni di rally. Questa iniziativa mira a stimolare la passione per i motori nei giovani e a formare gli automobilisti di domani, permettendo loro di muovere i primi passi in un contesto sicuro e accanto a campioni di caratura internazionale che metteranno a disposizione la loro esperienza e consigli per la guida sicura. Il segreto dell'enorme seguito di ACI Rally Italia Talent è ben sintetizzato dall'hashtag #rallypertutti, che fa da slogan all'evento. Fedele al format originale ideato nel 2014 da Renzo Magnani, la manifestazione permette a chiunque, anche chi non ha mai corso, non ha mai avuto una licenza e neppure la patente, di mettersi in gioco e vedere premiato il proprio talento. L'unico requisito richiesto ai "rittini" è di aver compiuto 14 anni, fermo restando che per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori.