6 Nazioni: Lamaro,da premier Meloni parole di grande ispirazione

"La presenza di Giorgia Meloni all'Olimpico per Italia-Scozia? Avere la presidente del Consiglio con noi è stato un gesto bellissimo e apprezzato. Le parole che ci ha detto nello spogliatoio sono state di grande ispirazione. Averla allo stadio è un messaggio forte, sono sicuro che si è divertita anche lei". Così Michele Lamaro, capitano della Nazionale italiana di rugby, in conferenza stampa dopo il successo sulla Scozia. Adesso gli azzurri si preparano all'ultima sfida del Sei Nazioni 2024, con l'obiettivo di evitare il cucchiaio di legno: "L'ultima cosa che vogliamo è arrivare ultimi un'altra volta. Andremo in Galles per battaglia, già da domani inizieremo a pensare alla prossima partita", promette Lamaro. Il capitano aveva 14 anni all'epoca del Sei Nazioni 2013, quando l'Italia ottenne la sua ultima vittoria casalinga. "Il nostro carattere arriva dalla difesa, per come mettiamo sotto pressione l'avversario. E' stata incredibile la lucidità con cui abbiamo difeso".