6 Nazioni, nuovo paradenti 'intelligente' per prevenire concussioni

Il Sei Nazioni 2024, che per l'Italia del nuovo ct Gonzalo Quesda comincia il prossimo 3 febbraio con Italia-Inghilterra all'Olimpico, introdurrà un'altra novità oltre ai nomi dei giocatori su tutte le maglie. Infatti, l'organizzazione del torneo ha comunicato che verranno introdotti anche dei paradenti che possono essere definiti "intelligenti", i quali saranno utilizzati dai giocatori delle sei nazionali in campo. Questi paradenti sono dotati della tecnologia 'Instrumented Mouthguard', che ha lo scopo di aiutare a prevenire le famose 'concussions', i traumi e lesioni alla testa. Una spiegazione di come questo sia possibile è stata fornita dal comunicato del 'Guinness Six Nations'. "La nuova tecnologia verrà incorporata nel protocollo HIA esistente per tutte le competizioni d'élite che inizieranno dall'inizio di gennaio 2024 - spiega la nota -. Nessun aspetto del protocollo HIA verrà rimosso o sostituito, invece l'introduzione di questi paradenti è un'ulteriore salvaguardia per migliorare la protezione dei giocatori". "I paradenti intelligenti forniranno avvisi durante il gioco al team medico indipendente a bordo campo - continua il comunicato -. Nel caso in cui un giocatore subisca un evento di 'accelerazione' della testa, lo staff medico riceverà un avviso per poter informare i medici della squadra e gli ufficiali di gara che un giocatore deve essere rimosso per una valutazione HIA1 fuori dal campo". "La tecnologia relativa ai paradenti strumentati è stata ampiamente sviluppata nelle ultime stagioni grazie al lavoro intrapreso da World Rugby - è scritto ancora -. La loro introduzione nell'edizione di quest'anno è avvenuta attraverso la collaborazione con tutte e sei le federazioni, le leghe, i club e i giocatori. Ciò evidenzia i passi positivi compiuti quando il rugby si unisce a un obiettivo condiviso per sostenere il gioco e i suoi giocatori".