8 marzo: Rai News.it dedica speciale a 'Le donne dello sport'

Iniziative, manifestazioni, storie e soprattutto tanto sport. Sarà questo il filo conduttore di "Le donne dello sport", lo speciale di RaiNews.it dedicato alla giornata internazionale della donna nell'anno dei Giochi Olimpici, e che sarà on line a partire dalle 8.00 di venerdì 8 marzo. Non soltanto le voci ufficiali del ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi, e di Silvia Salis, vicepresidente del Coni, ma anche le storie e le testimonianze esclusive di tante donne che rappresentano con orgoglio lo sport italiano. Tra queste l'oro alle Olimpiadi di Tokyo Antonella Palmisano, regina della marcia, Cinzia Savi Scarponi, nuotatrice azzurra oro agli Europei dell'83, Virginia Salzedo, fotografa subacquea della Fipsas con i suoi straordinari fotoritratti. E poi Irma Testa, boxeur italiana delle Fiamme Oro, bronzo ai Giochi di Tokyo e prima medaglia della storia del pugilato italiano, Luisa Rizzitelli, presidente di Assist, associazione nazionale atlete, che racconta i traguardi raggiunti e le sfide ancora aperte per il mondo delle atlete. Quindi Anna Danesi, nazionale di volley, Ilenia Colanero, campionessa del mondo apnea per disabili, Giulia Martinengo Marquet, plurimedagliata amazzone azzurra, Natali Shaheen, che oggi vive in Sardegna ed è stata centrocampista della nazionale di calcio della Palestina, insignita nel 2023, insieme alla leggenda inglese Gary Lineker, del Premio "Sport e diritti umani" di Amnesty international e Dorothea Wierer, azzurra di biathlon che gareggia con le Fiamme Gialle, tre volte campionessa mondiale a livello individuale, due volte vincitrice della Coppa del Mondo, terza atleta di sempre ad aver ottenuto un successo in tutti i sette formati di gara del biathlon, dopo i francesi Martin Fourcade e Marie Dorin. E poi documenti d'epoca come la storia di Alfonsina Strada, la prima donna a partecipare al Giro d'Italia, nel 1924. Nello speciale di RaiNews.it spazio anche alla cronaca delle manifestazioni che si svolgeranno nelle istituzioni e nelle grandi città, ma anche ad alcune delle iniziative più significative proposte su tutto il territorio italiano.