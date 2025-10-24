A Città del Messico Leclerc é il più veloce nella FP1

Charles Leclerc (Ferrari) é stato il più veloce nelle prime libere del GP di Città del Messico di Formula 1, che si corre domenica. Nove i rookie in pista e diversi titolari assenti, compresi Max Verstappen, Lando Norris e Lewis Hamilton, con Antonio Fuoco sulla Ferrari dell'inglese. Leclerc ha fermato il cronometro sul tempo di 1'18"380, seguito dalla Mercedes di Kimi Antonelli (+0.107) e dalla Sauber di Niko Hulkenberg (+0.380). Quarta la McLaren di Oscar Piastri.