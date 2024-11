A Coverciano convegno su salute e sport nel nome di Astori

Un convegno, a Firenze, dedicato alla ricerca in materiale di cardiomiopatia aritmogena, alle prospettive di riforma dell'attuale normativa in materia di visite medico sportive e alla sostenibilità finanziaria delle società calcistiche dopo il decreto Abodi. È quanto organizza, il prossimo 22 novembre, l'associazione Davide Astori Ets, nata dopo la morte del capitano della Fiorentina. Il convegno, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, si svolgerà al centro tecnico federale di Coverciano. "Ogni evento dell'associazione ci riempie di gioia ed in quei momenti è come se Davide fosse tra noi", ha affermato Anna Astori, madre di Davide. "L'auspicio è che le possibili modifiche in tema di visite medico sportive e di vincolo culturale sulle strutture sportive, unite al decreto Abodi, possano garantire la salute degli sportivi tutti e strutture moderne al Paese", ha spiegato il presidente dell'associazione Luigi Maria Miranda. "Una iniziativa importante - ha dichiarato l'assessora allo Sport Letizia Perini -. Sarà un momento in cui si proverà a rispondere ad alcune domande cercando di promuovere e incentivare una vera cultura sportiva, affrontando aspetti fondamentali come la salute degli atleti. In questo campo è fondamentale che gli esperti condividano le loro conoscenze ed esperienze, offrendo una prospettiva multidisciplinare che abbracci la comprensione approfondita del corpo umano, l'applicazione di tecnologie diagnostiche avanzate e la pratica dello sport ai massimi livelli".