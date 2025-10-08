A Mattarella medaglie, pallone e maglie autografate Italvolley

Le maglie delle nazionali femminili e maschili di pallavolo campioni del mondo, il pallone autografato, le due medaglie e una cravatta: spno i doni che la capitana dell'Italvolley Anna Danesi e il vice capitano della squadra maschile, Simone Anzani, hanno fatto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi durante l'incontro al Quirinale. Nel suo discorso Anna Danesi ha ricordato "i numeri che raccontano la nostra storia - ha detto - 36 vittorie consecutive. I numeri dicono tanto ma non tutto. non parlano degli infortuni delle rinunce, degli addii delle attese. è lì che si costruiscono le vittorie. Essere qui è onore immenso, un gruppo unito nella diversità, è questo il nostro traguardo più bello. oggi oltre 231mila tesserate , fate sport, a scuola, nel tempo libero, non ascoltate che lo sport è nemico dello studio. abbiamo tanti esempi di campioni volley che hanno completato percorso scolastico. Daremo il massimo per rappresentare l'italia". "Grazie per aver voluto celebrare le nostre vittorie - le parole del vice capitano azzurro Simone Anzani - oggi è un onore essere qui a nome di Giannelli. Questo back to back ci rende orgogliosi. ripetersi non è mai facile ma noi ci siamo riusciti. questa vittoria è la testimonianza di quello che si puo' raggiungere con l'unità e lo spirito di sacrificio. Dedichiamo la nostra vittoria all'Italia certi che questo successo possa ispirare le nuove generazioni". medaglia