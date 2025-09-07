A Monza record spettatori, oltre 369mila presenze
Si lavora già all'edizione del prossimo anno
Record di presenze al Gran Premio d'Italia di Formula 1. Sono state 369.041 le persone registrate all'Autodromo di Monza, il 10% in più rispetto all'edizione dello scorso anno. La corsa si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi e seguiti del calendario del Mondiale e premia la capacità di attrarre e gestire grandi eventi sportivi internazionali dell'intero sistema organizzativo italiano. Che guarda già al 2026: già nei prossimi giorni sarà possibile acquistare i biglietti per l'edizione 97 del Gran Premio d'Italia, in programma dal 4 al 6 settembre del prossimo anno.
