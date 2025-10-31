A Parigi Vacherot fermato nei quarti da Auger-Aliassime
Vittoria del canadese con un doppio 6-2
Valentin Vacherot (n.40 del mondo), rivelazione del finale di stagione, è stato eliminato nei quarti del Masters 1000 di Parigi dal canadese Félix Auger-Aliassime (n.10) in due set, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime - che deve raggiungere la finale per assicurarsi un posto alle ATP Finals di Torino (9-16 novembre) - ha interrotto la striscia di 10 vittorie consecutive del monegasco nei tornei Masters 1000, dopo il successo a Shanghai di due settimane fa.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su