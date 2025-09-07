Abodi a Monza 'ma con il cuore a Bangkok per finale volley'

"Per quanto la collega Santanchè sia a New York per la finale degli Us Open e io sia qui, ora il mio cuore e quello dell'Italia intera è anche a Bangkok, a pochi minuti dalla finale le ragazze dell'italvolley meritano tutto il nostro supporto". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, presente a Monza, ha parlato all'ANSA della giornata di sport di che vede l'Italia impegnata in ogni angolo del mondo.