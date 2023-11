Abodi, 'Antisemitismo al derby? Vigilanza costante'

Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha affermato a margine della cerimonia di consegna dei diplomi del Master Sbs che il pericolo dell'antisemitismo è sempre presente, non solo durante le partite di calcio. Purtroppo, in questi tempi, vediamo che il pericolo si manifesta nelle città con comportamenti e scritte, quindi è necessario affrontare e presidiare sistematicamente questo tema, investendo nella cultura, nell'educazione e nell'informazione, lavorando nelle scuole e intervenendo dove necessario per evitare che si crei un senso di normalità o di impunità.