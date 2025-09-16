Acquista il giornale
Abodi 'commissario stadi? Mi auguro il nome entro la settimana'

Il ministro 'E' arrivato il momento di scegliere'

di Redazione Sport
16 settembre 2025
"Commissario stadi? Mi auguro il nome arrivi entro questa settimana". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione del FIA Formula Regional European Championship 2026. "Ci sono tante persone di qualità che stiamo valutando e che dimostrano di avere conoscenze e competenze, ma ora è arrivato il momento di scegliere", ha concluso.

