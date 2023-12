Abodi 'fatto un buon lavoro sulla riforma del lavoro sportivo'

"Penso sia stato fatto un buon lavoro. Anche se nelle interlocuzioni che abbiamo quotidianamente avvertiamo margini di miglioramento. Le norme si approvano, si analizzano e se necessario si migliorano. Questo è un processo continuo". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, andrea Abodi, durante il webinair sul lavoro sportivo organizzato nella sala conferenze dello stadio Olimpico. "Incontri come quelli di oggi o come quelli fatti al Coni tempo fa servono per l'alfabetizzazione della norma e raccogliere indicazioni che però non cambino l'impianto della riforma", ha aggiunto Abodi che ha poi ringraziato Sport e Salute "per il supporto dato in corso d'opera" e ricordato l'avv. Guido Martinelli, scomparso stanotte, e che ha lavorato e contribuito alla riforma dello sport.