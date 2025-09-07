Abodi 'le nostre azzurre del volley in cima al mondo'

Le Azzurre in cima al mondo, dalle Olimpiadi al Mondiale! Le nostre meravigliose atlete d'oro, con il CT Velasco e tutto lo staff tecnico e l'intera famiglia della Federvolley rappresentano l'Italia che sa lavorare insieme, del talento e della determinazione, dell'impegno e della passione, del cuore e della ragione.

Lo dichiara in una nota il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. "Questo nuovo successo di squadra mette ancora una volta l'Italia al centro del mondo. Onoreremo la vittoria lavorando sempre piu intensamente per lo Sport a scuola, nelle periferie urbane e sociali, accessibile e a beneficio di tutti, a partire dalle famiglie in difficoltà e di chi ne ha più bisogno. Infinitamente grazie!", ha concluso.