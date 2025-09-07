Abodi 'le nostre azzurre del volley in cima al mondo'
Ministro 'onoreremo vittoria mettendo sport sempre più al centro
Le Azzurre in cima al mondo, dalle Olimpiadi al Mondiale! Le nostre meravigliose atlete d'oro, con il CT Velasco e tutto lo staff tecnico e l'intera famiglia della Federvolley rappresentano l'Italia che sa lavorare insieme, del talento e della determinazione, dell'impegno e della passione, del cuore e della ragione.
Lo dichiara in una nota il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. "Questo nuovo successo di squadra mette ancora una volta l'Italia al centro del mondo. Onoreremo la vittoria lavorando sempre piu intensamente per lo Sport a scuola, nelle periferie urbane e sociali, accessibile e a beneficio di tutti, a partire dalle famiglie in difficoltà e di chi ne ha più bisogno. Infinitamente grazie!", ha concluso.
