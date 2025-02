Abodi 'lo sport è più di 43 presidenti federali'

"Il mondo sportivo è molto più di 43 presidenti federali". E' questa la risposta secca del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, alla lettera al governo anticipata dall'Ansa. "Non mi è arrivato ancora nulla, ma se è una lettera per andare oltre il terzo mandato del presidente del Coni non mi sembra una novità, io invece cerco novità" ha aggiunto Abodi a margine di un evento a Palazzo Montecitorio.