Abodi 'oggi prima riunione di commissione su controllo bilanci'

"Si terrà oggi la prima riunione operativa della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di calcio e basket professionistiche". Lo annuncia in una nota il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "Auguro buon lavoro al presidente, Massimiliano Atelli e ai membri della stessa, la professoressa Ariela Caglio, il professor Alessandro Zavaglia, la professoressa Francesca Di Donato e il professor Giuseppe Marini che comporranno quindi la nuova Autorità statale di vigilanza insieme al presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Avv. Gabriele Fava e al Direttore dell'Agenzia delle entrate, il Dott. Vincenzo Carbone quali componenti di diritto, certo che sapranno operare con competenza, tempestività, terzietà e indipendenza", ha aggiunto il ministro. Abodi ha poi concluso: "Ringrazio anche la FIGC e la FIP per il grande spirito di collaborazione che stanno dimostrando per consentire alla commissione di operare efficacemente sin da subito".