Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Abodi, quella di oggi una meravigliosa giornata di sport

'L'eccellenza italiana si manifesta in tante parti del mondo'

di Redazione Sport
7 settembre 2025
'L'eccellenza italiana si manifesta in tante parti del mondo'

'L'eccellenza italiana si manifesta in tante parti del mondo'

XWhatsAppPrint

"Quella di oggi è una meravigliosa giornata di sport, dove l'eccellenza italiana sportiva si manifesta in tante parti del mondo. È il segno che abbiamo scuole eccellenti nelle singole discipline grazie a maestri, istruttori, allenatori". A Monza per il Gran Premio di Formula 1, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, non dimentica la finale Mondiale delle ragazze della pallavolo e l'ennesima sfida di Jannik Sinner a Carlos Alcaraz nella finale degli US Open.

"Intendiamo continuare a impegnarci per lo sport di base - ha aggiunto - ed è grazie a questi investimenti, e ai successi dei tanti atleti italiani nel mondo, che riusciamo a scoprire nuovi talenti".

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Jannik SinnerAndrea Abodi

Continua a leggere tutte le notizie di sport su