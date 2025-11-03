Abodi 'Sinner? Primo dispiaciuto per no alla Coppa Davis è lui'

"Il primo dispiaciuto per il no è lui che però conosce la macchina del suo fisico. Faremo il tifo per i suoi compagni di squadra". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, a margine della cerimonia dei Collari d'Oro del CONI tornando sul no in Davis di Sinner. "Di fronte a Jannik - ha aggiunto parlando del ritorno alla posizione n.1 dell'azzurro -, è sempre difficile aggiungere cose positive. Questa avventura andrà avanti per i prossimi dieci anni e anche il suo avversario non gli lascerà gloria così facilmente. Noi saremo sempre al suo fianco".

Su Sinner è intervenuto anche il presidente del CONI Luciano Buonfiglio: "Faccio il tifo giorno e notte per lui, ma sono anche napoletano d'origine quindi scaramantico e sto attento ad augurargli ogni tipo di cosa. Preferisco salutarlo e abbracciarlo di persona".