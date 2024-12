Abodi, valutare in tempi brevi ripristino pubblicità betting

"Abbiamo progetti ambiziosi. Stiamo lavorando sul decreto dignità perché la pubblicità distingua il legale dall'illegale. E' un primo segnale verso i titolari dei club che vogliamo europeizzarci. L'impegno è di valutare in un tempo breve il ripristino di una pubblicità del betting che sia anche educativa". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante un panel ad Atreju. Sulla pirateria ha invece spiegato come la legge fatta sia "all'avanguardia", ma che "non c'è cosa peggiore di una buona norma non applicata". E poi ancora: "Nei prossimi giorni, e abbiamo già parlato con i ministri Piantedosi e Nordio, lavoreremo per un protocollo operativo che dia tempestività d'azione e visibilità a quello che stiamo facendo". Infine la parola data su giovani, infrastrutture e movimento femminile: "Mi assumo l'impegno che il Governo farà la sua parte nei prossimi mesi su questi argomenti e che possiate riscontrarlo".