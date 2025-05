Acerbi torna in azzurro, novità Coppola: convocati di Spalletti per le qualificazioni Mondiali 2026

Torna Acerbi in azzurro per le prime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026, novita' Coppola per l'Italia: il ct azzurro, Luciano Spalletti ha convocato 27 giocatori per la sfida in casa della Norvegia, venerdì 6 giugno, e per la partita di lunedì 9 a Reggio Emilia contro la Moldova. Nel gruppo rientrano il difensore Inter Francesco Acerbi, (ultima chiamata a marzo 2024), l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini, assente da un anno, e il terzino Atalanta Davide Zappacosta, convocato l'ultima volta a novembre 2021. E' una prima assoluta quella di Davide Coppola, 21enne difensore del Verona già nel gruppo dell'Under 21.