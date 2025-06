Achille Polonara della Virtus Bologna diagnosticato con leucemia mieloide

Nelle ultime settimane Achille Polonara, 33enne giocatore della Virtus Bologna, è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche "a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide". Ne dà notizia il club bolognese, spiegando che Polonara è ora ricoverato all'Ospedale Sant'Orsola Malpighi dove ha già iniziato le terapie specifiche. "Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione. Forza Achi siamo tutti con te, ti aspettiamo!", aggiunge. Polonara in passato è stato sottoposto ad operazione per una neoplasia.