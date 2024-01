Addio a Shawn Barber, ex campione mondiale di atletica, scomparso a soli 29 anni.

Il canadese Shawn Barber, ex campione del mondo di salto con l'asta, è morto all'età di 29 anni nella sua casa in Texas: lo ha annunciato il suo agente. Shawn Barber a soli 21 anni aveva vinto il titolo mondiale nel 2015 a Pechino, superando i 5,90 m e nello stesso anno aveva conquistato la sua altra grande corona internazionale ai Giochi panamericani di Toronto. Attraverso un messaggio instagram il suo agente Paul Doyle ha annunciato la morte dell'atleta canadese, senza fornire dettagli sulle circostanze della sua morte. "Un amico che non dimenticheremo mai. Shawn Barber è morto", ha scritto. Shawn, ancora detentore del record canadese indoor a 6 metri e all'aperto a 5,93 m, è stato anche finalista olimpico a Rio 2016.