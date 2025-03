Aerials & Moguls Test Event a Livigno: trionfo di Jaelin Kauf, attesa per Kingsbury

Risuonano inni da tutto il mondo nella prima giornata del Aerials & Moguls Olympic Test Event in corso a Livigno (Sondrio), antipasto delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Davanti al presidente del Coni, Giovanni Malagò, la statunitense Jaelin Kauf regala spettacolo e fa l'en plein: nei Single Moguls vince tappa e Coppa del Mondo, tutto davanti alla francese Perrine Laffont. "Sento che le emozioni stanno prendendo il sopravvento su di me - le sue parole cariche di emozione per la prima Sfera di Cristallo conquistata in carriera -. È stata una giornata così divertente, sono entusiasta di avere la mia famiglia qui. È incredibile". In campo maschile, invece, la vittoria numero 99 di Mikael Kingsbury dovrà aspettare: il giapponese Ikuma Horishima è perfetto in finale e strappa il successo sulla nuova pista Lam. Il fuoriclasse canadese "si accontenta" della Coppa del Mondo, già in bacheca dalla scorsa settimana.

"È stato l'inizio perfetto, in una settimana importantissima in ottica Olimpica - spiega Luca Moretti, presidente di Livigno Next -. Una vera e propria prova generale, che dimostra, ancora una volta, quanto la località sia pronta, a tutti i livelli. Il tutto impreziosito anche da una gara di alto livello, decisiva per la Coppa del Mondo. Un antipasto della magia a Cinque Cerchi che si inizia a respirare". Domani si torna in pista per il Dual Moguls.