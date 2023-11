Agnelli ricorre al Collegio di Garanzia su manovra stipendi

La Presidente del Collegio di Garanzia, avv. Gabriella Palmieri, ha deciso di differire a data da destinarsi la discussione del ricorso presentato dall'ex presidente della Juve, Andrea Agnelli, contro la Figc e la Procura Federale per il caso relativo alla manovra stipendi, inizialmente in programma per il 6 novembre alle 14.30, iscritto al R.G. n. 82/2023. Tale decisione è stata presa a seguito dell'istanza presentata dalla parte intimata e con il parere positivo della parte ricorrente, come riportato in una nota del Collegio sul sito del Coni. L'udienza di discussione del ricorso Agnelli/FIGC sarà comunque ricalendarizzata a breve.