Ai Mondiali di atletica Battocletti é di bronzo nei 5.000

di Redazione Sport
20 settembre 2025
Nadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nei 5.000 metri ai Mondiali di atletica a Tokyo. L'azzurra, in questa edizione, aveva già vinto l'argento nei 10.000. Battocletti ha condotto tutta la gara nelle prime posizioni, e nel giro finale ha partecipato allo sprint del terzetto keniano favorito per la gara, insidiando solo per poco il secondo posto. L'oro é andato a Beatrice Chebet (14'54"36) che ha così bissato l'oro dei 10.000, l'argento all'altra keniana Faith Kypiegon (14'55"07). Battocletti ha invece chiuso col terzo tempo, 14'55"42.

