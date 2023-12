Al Ittihad vince 3-0 Mondiali club contro Auckland

Il club saudita Al Ittihad ha sconfitto Auckland per 3-0 nel primo turno del Mondiale dei Club, martedì a Buraydah, in Arabia Saudita, grazie ai gol di Romarinho, N'Golo Kanté e Karim Benzema. Al Ittihad, campione dell'Arabia Saudita invitato a questo Mondiale organizzato per la prima volta dal regno, affronterà venerdì al secondo turno il club egiziano Al-Ahly, vincitore di ben 11 edizioni della Champions League d'Africa. Il vincitore di questa partita si scontrerà lunedì in semifinale con i brasiliani del Fluminense, detentori della Copa Libertadores. L'altra semifinale vedrà martedì i campioni europei del Manchester City opposti al vincitore tra i messicani del Club Léon, campione della Concacaf, ed i giapponesi Urawa Red Diamonds. Questa edizione è l'ultima con sette club. Nel 2025, gli Stati Uniti ospiteranno il nuovo Mondiale dei club ideato dalla Fifa, con 32 squadre.