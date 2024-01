Al via Winter World Masters Games, 'sfida' Di Centa-Bubka

Entrano nel vivo i Winter World Masters Games Lombardia 2024. Da ieri e fino al 21 gennaio oltre 3.700 atleti over 30 saranno protagonisti delle gare di 15 specialità invernali della neve e del ghiaccio - dallo sci alpino all'hockey, dal biathlon al curling, dallo short track al salto con gli sci - in programma nei comuni lombardi e trentini di Aprica, Bormio, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Madesimo, Pellizzano, Ponte di Legno -Tonale e Vermiglio. Promossi dall'International Master Games Association, organizzazione riconosciuta dal Cio e presieduta dalla leggenda del salto con l'asta Sergey Bubka, i Winter World Masters Games vivranno domani un appuntamento da non perdere con una inedita sfida sulla pista di fondo di Santa Caterina Valfurva tra l'olimpionica Manuela Di Centa, presidente onorario della Fondazione e WWMG Lombardia 2024, e proprio Bubka. "Sergjei mi ha chiesto di fargli da maestra - ha spiegato all'ANSA Manuela Di Centa - e domani ci sfideremo. Poi Bubka ha promesso, in futuro, anche di darmi lezioni di salto con l'asta", racconta sorridendo. I Winter World Masters Games 2024 sono un'importante manifestazione multi sportiva per atleti master - con un'età compresa dai 30 ai 90 anni, a seconda della disciplina - che si pone l'obiettivo di promuovere "lo sport per tutte le età e per la vita".