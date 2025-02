Albert Gudmundsson della Fiorentina si ferma: frattura al sacro-coccige

Non c'è pace per Albert Gudmundsson: l'attaccante islandese della Fiorentina, appena 14 presenze e quattro gol finora in campionato, è costretto a fermarsi di nuovo: gli esami effettuati oggi dopo l'infortunio rimediato durante la gara con il Como hanno evidenziato una frattura "a carico del passaggio sacro-coccige". Un infortunio per il quale rischia uno stop di oltre un mese.

Domenica scorsa Gudmundsson, già alle prese con una stagione costellata da problemi fisici e vicende personali, era subentrato nel secondo tempo ma era rimasto in campo appena 19 minuti per la botta presa. Il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Raffaele Palladino dovrà anche fare a meno di Andrea Colpani, che sempre nell'ultima partita ha riportato un trauma contusivo a carico del collo del piede destro già infortunatosi tre settimane fa. Un problema per il quale, fa sapere il club viola attraverso una nota ufficiale, il giocatore dovrà osservare qualche giorno di riposo assoluto prima di riprendere a svolgere un lavoro personalizzato.