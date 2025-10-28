Alcaraz 'non so cosa sia successo, non ricordo niente di simile'

"Anche dopo aver vinto il primo set, sentivo che avrei potuto fare molto di più. Nel secondo ho cercato di fare meglio, ma è stato l'opposto. Mi sentivo ancora peggio". Carlos Alcaraz è quasi disorientato nel cercare di spiegare i motivi del ko al Masters di Parigi con Norrie. In allenamento - ha spiegato il campione spagnolo "mi sentivo fenomenale, mi muovevo e colpivo bene. Avevo idee chiare, obiettivi chiari, ma sono davvero deluso dal mio livello oggi, senza nulla togliere a Cam Norrie". Alcaraz aveva rinunciato al Masters 1000 di Shanghai per recuperare bene da una distorsione alla caviglia e arrivare più fresco, mentalmente e fisicamente, alla fase finale della stagione, quella indoor e sul cemento. "Non so cosa sia successo qui. Ho ricaricato le batterie. Quest'anno non sono stanco o esausto come le altre stagioni - ha aggiunto Alcaraz -. Non so davvero cosa sia successo. Non ricordo niente del genere, l'ultima volta che mi sono sentito così male con la palla. Sono sicuro che non sia stato quest'anno. Ora, tornerò a casa e mi preparerò al meglio per le ATP Finals di Torino per cercare di evitare che una cosa del genere accada di nuovo".